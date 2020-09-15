Сантьяго, , 13:59 — REGNUM Национальный зоопарк Сантьяго откроется 29 сентября после полугода простоя в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр жилищного строительства и городского планирования Чили Фелипе Вард.

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По его словам, такой шаг вписывается в план постепенного открытия общественных пространств, однако соблюдение некоторых санитарных норм всё же потребуется.

Вард рассказал, что будут введены ограничения на число людей, которые одновременно могут находиться на территории зоопарка. Всего же будет разрешено впускать не более 35% посетителей от общей вместимости парка.

Зоопарк будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 17:00, приобрести входные билеты можно будет через интернет. Работа зоопарка по выходным возобновится в случае улучшения эпидемиологической ситуации.