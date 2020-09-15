Салехард, , 13:57 — REGNUM В столице Ямала родители возмущены большими очередями в поликлиниках. Свой гнев они выливают в социальных сетях, сообщают «Вести-Ямал».

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Помимо получения обязательных справок для детского сада и школы, в поликлиниках наблюдается сезонный наплыв детей с ОРВИ.

«Практически все три тысячи детей зашли в сады. Открылись все школы — тысяча семьсот детей. Через неделю все эти дети начали болеть. С 7 по 10 сентября мы обслужили тысячу двести вызовов. Пять ковиных бригад обслуживают детей на дому. Поэтому я обращаюсь к населению и прошу: чтобы не создавать очередей, вызывайте врача на дом», — прокомментировала ситуацию заведующая детской поликлиники Салехарда Наталья Ащеулова.