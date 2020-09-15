Москва, , 13:56 — REGNUM Для поддержания энергии и работоспособности школьников им необходимо соблюдать правила здорового питания. Пять основных рекомендаций опубликовал Роспотребнадзор.

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Первое правило — питаться ежедневно в школьной столовой. Второе — соблюдать правильный режим питания (не реже пяти раз в день), третье — не пропускать приемы пищи.

Также среди главных правил здорового питания школьников — воспитывать правильные пищевые привычки (не переедать на ночь, сократить потребление сахара и т. д.) и обязательно тщательно мыть руки перед едой.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор открыл горячую питания по вопросам питания в российских школах.

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