Москва, , 13:59 — REGNUM Слабость, повышение температуры и мышечные боли наблюдались примерно у каждого седьмого добровольца, получившего вакцину от коронавируса «Спутник V». Осложнения были небольшими и проходили за день, сообщил 15 сентября журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», — рассказал Мурашко о ходе пострегистрационных испытаний отечественной вакцины.

Министр добавил, что специалисты предупреждают о подобных симптомах, это то, о чём пишут в инструкциях к препаратам. Нивелируются подобные проявления примерно за сутки.

При этом он подчеркнул, что вакцина разработана на платформе, которая уже использовалась ранее, потому можно спокойно говорить о её безопасности.