Токио, , 14:52 — REGNUM Юдзава, город на северо-востоке Японии, где родился Ёсихидэ Суга, наиболее вероятный будущий премьер-министр Японии, голосование за которого пройдёт 16 сентября, уже отмечает победу Суги и выпускает сувениры с его изображением. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

«Этими товарами я хотел бы отметить победу премьер-министра из нашего города» — поделился автор футболок и тканевых сумок с фотографией Суги Иппэй Фудзита.

Родной дом политика стал достопримечательностью для туристов из Токио и Окинавы, а также репортёров американских и южнокорейских СМИ. Фудзивара, владелец близлежащего заведения, где подают лапшу рамэн, сказал, что его за последнее время продажи выросли, потому что заходят люди, спрашивающие о Суге.

Юдзава — небольшой город, который редко пользуется таким вниманием, которое ему оказывается сейчас, в связи с избранием Суги лидером правящей партии 14 сентября. Кэйта Фудзита из местного центра поддержки бизнеса считает, что, пользуясь этим вниманием, нужно передать очарование города.

К 16 сентября город приготовил 6-метровый плакат, который повесят на главной улице. Кроме того, в магазинах проходят акции по продаже продуктов по цене 99 и 990 иен, поскольку Суга должен стать 99-м премьер-министром страны.

Одна из компаний запустила продажу йогурта со вкусом клубники, на упаковке которого изображено лицо Суги. Бренд этой компании некогда разработал покойный отец Суги, Васабуро.