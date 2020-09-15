Гай, Оренбургская область, , 13:42 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследовании уголовного дела о гибели сотрудника Гайского горно-обогатительного комбината. Материалы переданы в суд, сообщает СУ СКР по региону.

На скамье подсудимых окажутся и.о. заместителя начальника специализированного участка по проходке горных выработок, доставке материалов в шахту и ремонта горношахтного оборудования, а также мастер горного подземного участка ПАО «Гайский ГОК». Должностные лица обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, и.о. замначальника спецучастка и мастер не приняли оперативных мер по прекращению горных работ при несоответствии рабочих мест требованиям безопасности. В результате ночью 25 сентября 2019 года в подземном руднике ГОКа погиб горняк. На него упал кусок горной массы.

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