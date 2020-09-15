Париж, 15 сентября 2020, 13:41 — REGNUM Полностью победить пандемию коронавирусной инфекции поможет создание эффективной вакцины. Об этом в эфире парижской радиостанции RTL заявил создатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, в развивающихся странах на это потребуется больше времени, потому что там больше численность населения. При этом Гейтс указал на важность того, что созданная эффективная вакцина «получила статус общественного достояния и была общедоступна».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»
Создатель корпорации уверен, что уже в начале 2021 года в мире должен быть создан ряд вакцин, что положительно отразится на ситуации с борьбой с коронавирусом.
Читайте также: В России разрабатывается 26 вакцин от коронавируса — Попова
Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V». Разработали вакцину в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России.
Добавим, что вакцина после регистрации ещё проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.