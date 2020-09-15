Париж, , 13:41 — REGNUM Полностью победить пандемию коронавирусной инфекции поможет создание эффективной вакцины. Об этом в эфире парижской радиостанции RTL заявил создатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«В том случае, если будет создана эффективная вакцина, заболевание должно быть полностью побеждено, по крайней мере в развитых странах», — подчеркнул Гейтс.

По его словам, в развивающихся странах на это потребуется больше времени, потому что там больше численность населения. При этом Гейтс указал на важность того, что созданная эффективная вакцина «получила статус общественного достояния и была общедоступна».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Создатель корпорации уверен, что уже в начале 2021 года в мире должен быть создан ряд вакцин, что положительно отразится на ситуации с борьбой с коронавирусом.

Читайте также: В России разрабатывается 26 вакцин от коронавируса — Попова

«Это позволит поставить заслон на пути распространения заболевания. Можно надеяться на то, что в будущем году благодаря этому в ряде богатых стран пандемия будет сведена к нулю», — приводит ТАСС слова Гейтса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V». Разработали вакцину в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России.

Добавим, что вакцина после регистрации ещё проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.