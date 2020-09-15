Белгород, , 13:39 — REGNUM За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась жительница Белгорода. Таким образом, в регионе зарегистрировано 59 летальных исходов, сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе.

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67-летняя жительница областного центра проходила лечение на базе второй городской больницы. Всего на 15 сентября в стационарах находятся 338 пациентов, в том числе 22 человека на аппаратах ИВЛ, амбулаторно лечатся 818 белгородцев.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии выздоровели 6793 человека. В федеральной статистке говорят об 7389 излечившихся и 55 скончавшихся.