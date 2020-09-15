Грозный, , 13:33 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 20 человек, у которых был выявлен ранее коронавирус. Число новых случаев заражения опасной инфекцией в четыре раза меньше — всего пять. Такие данные привели 15 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Республика вновь вошла в число субъектов РФ с наименьшими темпами прироста пациентов за сутки. Наряду с Московской областью и Карелией этот показатель в Чечне составил на 15 сентября 0,2%.

В настоящее время в Чечне находятся на лечении 540 человек, у которых подтвердился тест на коронавирус. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по региону. Кроме того, под наблюдением медиков находятся 1002 жителя, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу регионов, и те, кто контактировал с заразившимися.

Общая статистика в республике на настоящее время такова: число носителей коронавируса за все время составляет 2352 человека, число выздоровевших — 1782 человека, умерли от COVID-19 40 жителей субъекта.