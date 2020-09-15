Владимир, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 15 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 6772 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5694 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 199 человек.

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