Париж, , 13:32 — REGNUM Более половины жителей Франции выступают за восстановление смертной казни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Sopra Steria.

Как сообщает France Info, 55% жителей Франции положительно относятся к смертной казни, которая была отменена в стране в 1981 году. Результаты опроса Ipsos совместно с Sopra Steria, опубликованные 14 сентября, свидетельствуют, что этот показатель возрос с 2014 г, когда такого же мнения придерживались лишь 44% опрошенных.

«Восстановление смертной казни остается политически острым вопросом», — говорится в докладе Ipsos/Sopra Seria. Высшую меру наказания хотят вернуть 85% сторонников крайне правой партии «Национальное объединение», 71% приверженцев правоцентристской партии «Республиканцы» и 39% электората «Вперед, Республика!».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль заявила, что официальный Париж поздравил Израиль и Бахрейн с заключением соглашения о нормализации отношений.

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