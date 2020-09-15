Казань, , 14:07 — REGNUM Президент России Владимир Путина подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу от 14 сентября 2020 года, на шестилетний срок назначены: председателем Кукморского районного суда — Рамис Мутиев, в районных судах: Вахитовский в г. Казань — Артур Киселев, Высокогорский — Наталья Волколовская, Зеленодольский — Эльвира Новикова, Нижнекамский — Эльвира Марданова, Чистопольский — Ильнур Залялов. Судьей Арбитражного суда РТ назначена Евгения Холмецкая.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне 2020 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Кокорина председателем Верховного суда Республики Алтай на шестилетний срок.

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