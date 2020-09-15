Самара, , 13:25 — REGNUM Более двух тысяч безработных и работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, поддержат в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарской области вступила в силу Программа дополнительных мероприятий, которая направлена на снижение напряженности на областном рынке труда.

Так, в рамках реализации данной программы средства будут направляться на временное трудоустройство сотрудников организаций, которые находятся под угрозой увольнения, а также на организацию общественных работ для соискателей и безработных граждан.

Отмечается, что центры занятости области уже заключили соглашения с 39 организациями, а договоры с еще 43 предприятиями находятся на стадии проработки. Уже было трудоустроено 987 человека. А всего общественные и временные работы будут организованы для более двух тысяч человек.

Сообщается, что в Сызрани, Тольятти и Самаре временное трудоустройство для работников предприятий, находящихся под риском увольнения организовано по востребованным профессиям, таким как чистильщик оборудования, оператор по вводу и обработке информации, монтажник-установщик, координатор процессов управления, специалист по обработке информации, оформитель документации, специалист по картированию.

Общественные же работы для соискателей и безработных граждан проходят во всех муниципальных образованиях региона: граждане задействуют в основном в благоустройстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске в пандемию коронавируса отмечен резкий рост числа безработных