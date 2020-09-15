Архангельск, , 13:14 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 75 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число инфицированных выросло до 12 029. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 42 архангелогородца, 14 — жителей Котласского района, трое северодвинцев и трое новодвинцев. Единичные случаи COVID-19 выявлены в Мирном, Ленском, Красноборском, Плесецком и Вельском районах области.

Напомним, накануне архангельский штаб подтвердил 216 смертей от COVID-19.