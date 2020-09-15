Чита, , 13:14 — REGNUM Многие регионы России столкнулись с трудностями при выполнении поручения президента об организации бесплатного горячего питания для учеников школ младших классов. Судя по официальному сообщению прокуратура Забайкалья, этот регион не стал исключением.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

В частности, заявлено что льготы лишились 300 детей инвалидов, обучающиеся в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2», находящейся в районном центре. В связи с несвоевременной организацией поставки продуктов питания, прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление.

«После вмешательства прокуратуры с 9 сентября в школе организовано бесплатное горячее питание всех учащихся начальных классов, а также учеников с ограниченными возможностями здоровья. Виновное в нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснила помощник прокурора Забайкальского района Билигма Бадмажапова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сентябрь 2020 года сумма заявок на обеспечение бесплатного горячего питания в забайкальскиХ школах составила 90 миллионов рублей. Всего на эти цели до конца года в бюджете Забайкальского края предусмотрено 365 миллионов рублей.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться, почему образовалась задержка при получении школами соответствующего финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкальские школы ещё не получили деньги на питание школьников