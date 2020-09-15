Петрозаводск, , 13:24 — REGNUM В Республике Карелия за пять дней вакцинации от гриппа и ОРВИ привилось почти 35 тысяч человек. Напомним, в планах у властей привить более 370 тысяч жителей или 60% от всех проживающих на территории региона. Об этом 15 сентября сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, жители Карелии ответственно относятся к профилактике гриппа. За пять дней, с 10 по 14 сентября, вакцину поставили уже 31 706 взрослых и 2705 детей или 9,25% от общего запланированного числа.

«В эпидемический сезон 2020−2021 годов планируется провести иммунизацию против вирусов гриппа 60% населения республики — 90 тысяч детей и 282 тысячи взрослых», — отметил специалист.

Первая партия вакцины для взрослых, почти 150 тысяч доз, поступила во все медицинские организации, поставка детской вакцины, более 53 тысяч доз, завершается.

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