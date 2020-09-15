Курган, , 13:05 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 15 выявлены в Кургане, два — в Шадринске.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 15 сентября от коронавируса излечился 2891 человек, 23 пациента с COVID-19 скончались.