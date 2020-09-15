Джакарта, , 13:03 — REGNUM Индонезийская национальная ассоциация медсестер провела молитву в память о медицинских работниках, погибших из-за пандемии, сообщает Detik.

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Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто заявил, что в настоящее время министерство направит 2310 медсестер для помощи в борьбе с COVID-19. Он высоко оценил высокую самоотдачу, проявленную этими работниками здравоохранения.

«Я также выражаю глубокую скорбь по поводу гибели 48 медсестер во время борьбы с COVID-19. Большинство из них — из региона Восточной Явы», — отметил Тераван Агус Путранто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 225 030 случаев заражения SARS-CoV-2 и 8965 случаев смерти.

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