Волжский, Волгоградская область, , 13:03 — REGNUM Одновременную операцию по повторной трансплантации органов и удалению новообразования в печени провели в волгоградском филиале НМИЦ трансплантологии им. академика В.И. Шумакова в городе Волжский. Подобное хирургическое вмешательство сделано впервые в России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Молодой пациентке шесть лет назад пересадили почку, донором стала мать девушки. Операция прошла успешно, орган прижился, девушка соблюдала рекомендации врачей. Спустя некоторое время самочувствие пациентки ухудшилось, родственники приняли решение снова обратиться к трансплантологам. Новым донором стала младшая сестра. Волгоградские врачи смоделировали ход хирургического вмешательства, провели уникальную операцию, обе пациентки чувствуют себя удовлетворительно

«Чтобы не допустить повторения истории с первым трансплантатом, проводится подбор оптимальной иммуносупрессивной терапии», — уточнили в комитете здравоохранения региона.

Операция длилась шесть часов, в ней приняли участие 18 врачей.