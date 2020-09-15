Москва, , 12:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил категорически против передачи вакцины от коронавируса другим странам до тех пор, пока Россия не будет сама ей обеспечена, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

«Уже планируют передачу нашей вакцины от коронавируса «Спутник V» другим странам, в том числе, Белоруссии. Я считаю, Госдума должна принять решение и запретить передачу вакцины в любые страны, пока не будет вакцинирована вся Россия», — отметил Жириновский.