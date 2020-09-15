Москва, , 12:56 — REGNUM Нестабильные сотрудники, которые часто меняют место работы, зафиксированы свере торговли — средний срок работы составляет 2,7 года, менеджеры по туризму и (2,6 года) и по рекламе (2,4 года), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Реже меняют работу технологи, инженеры, логисты и сметчикам (в среднем срок работы на одном месте вырос на 1,1 года), проектировщикам и экономистам (+1 год), а также программисты (смена работы раз в 3,3 года).

В тройку самых стабильных работников вошли: квалифицированные рабочие (смена места работы раз в 4,7 года) микробиологи, аудиторы (раз в 4,6 года) и технологи (раз в 4,5 года). Учителя и медсестры в среднем трудятся на одном месте 4,4 и 4,2 года соответственно.

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Исследовано 25 тыс. резюме — по 500 резюме представителей 50 профессий. в возрасте 30—35 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, уверенных в том, что их профессии в будущем смогут заменить роботы, за четыре года (с 2016-го) увеличилось почти в 1,5 раза.

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