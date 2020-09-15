Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Необходимо ввести мораторий на переименования существующих улиц Екатеринбурга, заявил глава городской комиссии, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский на заседании гордумы.

По словам руководителя, мораторий стоит ввести на срок до 2023 года, когда будет отмечаться 300-летие Екатеринбурга.

До этого времени можно выявить достойных людей, достойных увековечения в городской топонимике, считает Каменский. Также следует продумать задействовать мемориальные таблички, стенды в парках и скверах, а также другие формы почитания памяти, добавил глава комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против переименования улиц и скверов города.

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