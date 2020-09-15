Омск, , 12:51 — REGNUM В Омской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня сегодня, 15 сентября, ожидаются сильный ветер и гроза.

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Синоптики уточнили, что завтра, 16 сентября, в регионе похолодает.

В областном управлении МЧС России призвали жителей соблюдать осторожность на улице.

«При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — отметили в ведомстве.