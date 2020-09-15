Тюмень, , 12:49 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе на 15 сентября зарегистрировано 8520 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7300 человек, 32 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 15 сентября семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.