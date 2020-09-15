Сеул, , 12:52 — REGNUM С 21 сентября школы и детские сады столичного региона Южной Кореи возобновят работу в штатном режиме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

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Ранее, 26 августа образовательные учреждения столичного региона были переведены на дистанционный режим обучения из-за роста случаев заражения коронавирусом и ужесточения карантинных правил.

Тем не менее, заполняемость классов в детских садах и начальных школах останется на уровне одной трети, а в средних школах — двух третей.

Отмечается, что обучение в данном формате продлится до 11 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 106 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 391.

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