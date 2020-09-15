Омск, , 12:39 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 70 пациентов выписаны. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Новые случаи зафиксированы в Омске — 35, в Черлакском районе — три, по два — в Омском, Большереченском районах, по одному — в Шербакульском и Исилькульском районах, уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлено 10 006 случаев заражения коронавирусом, 8246 человек выздоровели. Доля выздоровевших пациентов составляет 82,4%. 252 человека скончались, за прошедшие сутки умерли четыре человека.