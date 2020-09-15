Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Школы № 148 и 179 в Екатеринбурге вновь начали работать в штатном режиме, заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Учебные учреждения ранее закрыли на карантин по COVID-19. Решение было принято Роспотребнадзором.

Сейчас школы возобновили свою работу. Дети обучаются в очном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на настоящий момент 96 классов екатеринбургских школ закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ. 8 сентября 2020 года свердловские власти заявляли, что на карантин были закрыты три школы региона, одна из них — малокомплектная (с 40 учащимися).

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