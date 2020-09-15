Москва, , 12:33 — REGNUM Нападки на священников и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжаются при попустительстве официального Киева. Об этом написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

Легойда прокомментировал сообщение священнослужителя УПЦ Павла Белого о том, что некий «клирик» раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) ему угрожает. Скриншоты угроз, среди которых есть формулировка «берём тебя на мушку», Белый опубликовал в Facebook.

Представитель РПЦ обратил внимание на «явно уголовный стиль» украинского «батюшки» и добавил, что сообщения об избиениях и угрозах верующим и священнослужителям, о захватах храмов появляются почти ежедневно.

«И часто виновниками появления таких новостей становятся такие вот «клирики» или украинские националисты», — написал Легойда.

Украинские власти и правоохранители закрывают глаза на такие нападки. Таковы проявления «свободы совести, вероисповедания и «настоящей» демократии», добавил он.

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