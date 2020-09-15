Джакарта, 15 сентября 2020, 12:32 — REGNUM В Индонезии выявили 3507 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.
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Всего в Индонезии подтвердили 225 030 случаев заражения SARS-CoV-2 и 8965 случаев смерти.
Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 124 граждан Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо строго отреагировал на повторное введение карантина в Джакарте.
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