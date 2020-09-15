* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, , 12:29 — REGNUM Житель Ингушетии, подозреваемый в оказании финансовой помощи боевикам из международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет находиться под стражей до 29 октября. Верховный суд республики оставил без изменения апелляционную жалобу защитника подозреваемого на решение Магасского городского суда.

Из материалов дела известно, что в течение почти десяти месяцев, начиная с апреля 2018 года, злоумышленник направлял террористам денежные средства на ведение террористической деятельности. Он осуществлял переводы на счета бандитов и отдавал денежные средства в наличной форме. Общая сумма помощи боевикам составила $25 100.

Факт помощи террористам установлен сотрудниками правоохранительных органов. В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что он осознавал, на что идут пожертвования.