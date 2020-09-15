Курск, 15 сентября 2020, 12:28 — REGNUM В Курской области 15 сентября зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлено 7558 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 6364 пациента, в том числе 25 — за последние сутки. Скончались 55 человек.
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