Курск, , 12:28 — REGNUM В Курской области 15 сентября зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 7558 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6364 пациента, в том числе 25 — за последние сутки. Скончались 55 человек.

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