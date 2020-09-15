Великий Новгород, , 12:26 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки выявили 27 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 15 сентября сообщили в областном оперативном штабе.

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13 новых случаев дал в статистику Великий Новгород, семь — Новгородский район, два Боровичский район, по одному случаю — Старорусский, Любытинский, Солецкий, Окуловский и Хвойнинский районы Новгородской области.

Выявляемость новых случаев коронавируса в последние дни в регионе держится в диапазоне 26−29 случаев в сутки.

С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов инфицирования в Новгородской области составило 4716 случаев за всё время пандемии. Это меньше, чем в сопоставимой по числу жителей соседней Псковской области, накануне преодолевшей рубеж в пять тысяч заражений.

За всё время выздоровел от COVID-19 в Новгородской области 3891 человек, скончались 77 человек. Остаются под наблюдением медиков 2290 человек.

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