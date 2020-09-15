Новопавловск, , 12:32 — REGNUM Историческая территория в пойме реки Кура в городе Новопавловске Ставропольского края будет благоустроена за счет средств федерального бюджета. Работы начнутся в 2021 году, завершить их планируется к концу 2022 года, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Отмечается, что пойма реки Куры — это историческая достопримечательность Новопавловска. Здесь сохранился насыпной редут XVIII века, который является единственным уцелевшим в городе объектом времен первого заселения казаками этих мест. Издавна на этой территории проходили праздничные гуляния, скачки и выступления Новопавловского духового оркестра.

«Территория поймы реки Куры по сей день имеет высокую проходимость, но инфраструктура для отдыха сейчас полностью отсутствует. В данный момент это участки, заросшие сорной травой и местами практически непроходимые. Благоустройство данной территории позволит вдохнуть в это место новую жизнь», — сказано в сообщении.

На территории планируется создать зоны как для спокойного, так и для активного отдыха. Например, появится место для занятий йогой, зона для пикников, экстрим-парк, роллердром, площадка для размещения цирка, детская и воркаут-площадки, веревочный парк. Здесь также установят сцену для проведения культурно-массовых мероприятий и павильон творческих мастерских. Через всю территорию будут пролегать вело‑ и пешеходные дорожки.