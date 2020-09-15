Белгород, , 12:26 — REGNUM От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 41-летняя жительница Волжского Волгоградской области. Женщина неоднократно отказывалась от госпитализации, сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе подробности зарегистрированного за минувшие сутки летального исхода.

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Женщина при первых признаках недомогания сразу обратилась за помощью в поликлинику по месту жительства. Однако предпочла лечиться амбулаторно, несколько раз отказывалась от госпитализации. При ухудшении самочувствия бригада скорой помощи доставила её в третью городскую клиническую больницу. Течение болезни у пациентки имело молниеносный характер.

В регионе на 15 сентября зарегистрировано 126 летальных исходов у пациентов с подтверждённым тестом на коронавирус. Выздоровели 11 812 человек, из них 148 выписаны за сутки.