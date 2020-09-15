Уфа, , 12:22 — REGNUM Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки на территории республики ожидаются небольшие дожди, которые днем могут доходить до умеренных. Ветер ожидается с порывами до 22 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью может опустится до +3 С, а днем — до +8С. На некоторых участках дорог в дневное и ночное время может образоваться туман с видимостью до 500 метров.

Сообщается, что в Баймакском и Хайбуллинском районах фиксируется чрезвычайный класс пожароопасности.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует местным жителям соблюдать правила безопасности при порывах сильного ветра.

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