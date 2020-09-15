Москва, , 12:12 — REGNUM С 17 сентября родители смогут решать вопросы, возникающие в связи с организацией горячего питания школьников, через портал «Госуслуги». По словам заместителя директора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Министерства просвещения Андрея Родионова, все жалобы на организацию питания в школах будут поступать в Минпросвещения.

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Похоже, в ведомстве решили прислушаться к мнению родителей. Как ранее заявил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, «крайне важно вовлечь в эту деятельность общественные объединения и родительскую общественность». По его словам, необходимо прислушиваться к замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу.

Однако родители продолжают жаловаться, в том числе и в соцсетях, что те бесплатные завтраки, которые предлагают детям, — фарс. «Дети из ваших «супергорячих» завтраков едят только булку с повидлом, остальное в помойку. Да, еще по ковидному расписанию первый урок в 9:15, а на завтрак надо придти к 8 утра всему классу вне зависимости, ест ребенок или нет. Шикарно. Вместо того, чтобы спокойно поесть дома, надо вставать на полтора часа раньше и тащиться в школу, чтобы медитировать в столовой на завтраке. А на обед младшим классам дают 10 минут, поесть ребенок просто не успевает», — пишет Наталья В.

«Со временем поесть реально катастрофа! Дети еле успевают заглотнуть за отведенные 10 минут. Дожевывают в процессе пробежки до класса», — соглашается Светлана П.

Также родители жалуются на качество предоставляемых завтраков: «Каким питанием они обеспечены? Не смешите, в Санкт-Петербурге дают только завтрак, 70% которого идёт в помойку. Так как части детей эти каши нельзя, а другая часть эти блинчики из каши не ест. Деньги из бюджета в трубу, а зато крику, что дети обеспечены питанием, во всех телеках».

»Каши холодные. Омлет, говорят, вообще есть невозможно. Бутерброд с маслом, иногда с сыром… Горячий завтрак? Кого обманывают? Зачем деньги переводят? Дети такое не едят», — возмущается Любовь В.

К тому же стоит обратить ещё на один немаловажный момент — питание для детей-аллергиков. Так, одна из мам в Санкт-Петербурге жалуется в Минпросвещения, что у её ребенка пищевая аллергия на белок коровьего молока. «Справка от аллерголога и моё личное заявление предоставлено. Но замену молочной каши ему не дают, и он остаётся голодным», — уточнила Наталья М.

По всей видимости, теперь в Минпросвещения всерьёз займутся всеми проблемами, связанными с обеспечением горячим питанием школьников, а новый канал связи через «Госуслуги» не станет лишь жалобной книгой, где родители будут писать про ситуации в школах.

Напомним, что инициатива сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы принадлежала президенту РФ Владимиру Путину. В январе 2020 года, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, он заявил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 сентября 2023 года горячим питанием должны обеспечивать уже 100% детей с 1 по 4 классы.