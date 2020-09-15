Москва, , 12:12 — REGNUM Человек, переболевший COVID-19, может выделять вирус на протяжении 90 дней. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас есть наблюдения (такие же наблюдения есть за рубежом) о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней», — сказала она.

Она уточнила, что человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, «но вирус из носа он выделяет».

При этом Попова не уточнила, значит ли это, что переболевший человек может заразить других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попва заявила, что специалисты новосибирского центра «Вектор» не обнаружили в образцах нового коронавируса значимых мутаций.

По ее словам, любое изменение вируса может означать его выход из-под контроля, по специалисты не нашли мутаций, которые грозили бы изменением эпидемиологической ситуации.

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