Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 сентября, референс-центр подтвердил 100 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 11 328 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

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В регионе наблюдается тенденция роста числа ежедневного выявляемых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Оренбуржье от коронавирусной инфекции оправились 10 208 пациентов. За сутки (на 15 сентября) из стационаров выписаны 133 человека.

С конца марта в области зафиксировано 82 летальных исхода у пациентов с COVID-19.

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