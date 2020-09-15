Самара, , 12:10 — REGNUM Ускорить поставки вакцины от гриппа и коронавируса поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба региона. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, в настоящий момент в регионе привито против гриппа свыше 148 тысяч человек, что составляет примерно 5% от всего населения региона. При этом была израсходована четвертая часть поступившей вакцины. Следующая поставка вакцины от гриппа ожидается в октябре.

По словам главы Самарской области, в регионе очень низкие темпы вакцинации. При этом, если будут фиксироваться одновременно две волны, и по коронавирусу, и по гриппу, нагрузка на систему здравоохранения станет критической, что в свою очередь может привести к серьезным ограничениям при функционировании экономики.

В связи с этим Дмитрий Азаров поручил ускорить поставки вакцины и от гриппа, и от коронавируса в Самарскую область. «В октябре работу по вакцинации надо завершить», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии от гриппа привили более 286 тысяч человек