Салехард, , 12:03 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлевается до 1 октября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Продлеваются ограничения по соблюдению социальной дистанции в 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте. Сохраняется масочный режим в магазинах и сфере услуг. И обязательный отрицательный тест на коронавирус при выходе на работу после пребывания в других регионах.

Для пенсионеров старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается режим самоизоляции.