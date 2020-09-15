Белград, , 12:20 — REGNUM 15 сентября в Сербии и Республике Сербской впервые отмечается совместный праздник — День единства, свободы и национального флага. Праздник приурочен прорыву Салоникского фронта, произошедшему 15 сентября 1918 года во время Первой мировой войны. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Этот праздник будет отмечаться как в Сербии, так и в Республике Сербской, а также на все территориях, где сербы символизируют единство сербского народа. Во всех муниципалитетах Сербии и Республики Сербской площади и центральные улицы будут украшены народным и государственным флагом Сербии.

Основные улицы Белграда, мост на Аде, Бранков мост, дворец Албания, дом Национального собрания и фонтан на Славии будут украшены 4000 сербскими флагами. Флаги также будут вывешены во всех учреждениях в Баня-Луке, где на плато перед Храмом Христа Спасителя пройдёт торжественная церемония.