Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 сентября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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Двое пациентов скончались от COVID-19, еще двое — от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в регионе выявлено 8 746 случаев заражения коронавирусом. Умер 381 пациент с COVID-19: от коронавирусной инфекции — 240 человек, от сопутствующих заболеваний — 141.

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