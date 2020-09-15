Москва, , 12:01 — REGNUM Одна из главных целей России в XXI веке — благосостояние и высокий уровень жизни населения страны (12%). Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также среди основных целей — развитие социальной политики (11%), отсутствие конфликтов с другими странами (10%) и сокращение вооружения (10%). 31% граждан считают, что Россия должна вернуть себе статус «супердержавы», который был у СССР.

Также важными для того, чтобы Россия стала богатой страной, являются: поддержка и развитие бизнеса (9%), сотрудничество с другими странами (7%) и достижение мирового авторитета (6%).

Опрос по телефону проведен 2 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан (71%) уверены, что Россия — великая держава.

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