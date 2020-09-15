Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, заполнен почти на 59%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 сентября.

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В настоящее время на лечении в стационарах находятся 1 тыс. 264 пациента, из них состояние 71 человека врачи оценивают как тяжёлое. Загруженность коек составляет 58,9%. Под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 275 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в случаев заполненности стационаров более чем на 60%, будет развёрнут дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.