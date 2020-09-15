Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё семь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 сентября.

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Жертвами COVID-19 стали две 73-летние женщины, а также пятеро мужчин в возрасте от 69 до 80 лет, страдавшие рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 410 человек, у которых был подтверждён коронавирус.