Пермь, , 11:53 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 сентября, выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 нет ни одного ребенка, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В больнице на лечении находится 41 человек, на дому под медицинским наблюдением — 20 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 0,99 (на 14 сентября — 0,98).

С начала пандемии в регионе выявлено 8 746 носителей SARS-CoV-2 COVID-19. Скончался 381 пациент с COVID-19. Оправились от болезни 6 069 человек. Продолжают получать лечение в стационарах 997 пациентов.

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