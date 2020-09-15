Улан-Удэ, , 11:53 — REGNUM С начала учебного года в 51 учебном заведении Бурятии выявлены случаи заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, заражаются как учащиеся, так и персонах учреждений, всего зарегистрировано 110 носителей.

Отмечается, что чаще всего регистрируются единичные случаи, но в четырёх учреждениях выявлены групповые случаи. Так, в школе №35 зарегистрировано 14 инфицированных, в том числе четыре учителя.

«По предварительным данным источниками инфекции для детей являются первые заболевшие два учителя, далее при обследовании их контактных выявлено 13 больных (2 учителя и 11 школьников в 5-ти классах)», — отметили в штабе.

В результате 14 классов переведены на дистанционное обучение. В школе №55 вслед за учителем начальных классов подтвердилось заражение у шести учеников второго класса. Кроме того, полным составом переведены на «дистанционку» школы в сёлах Харгана и Тэгда, в также Бичурские СОШ №4, №2.

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