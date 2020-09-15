Махачкала, , 12:02 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 15 июля, достигло 528. За минувшие сутки в республике умерли четверо инфицированных, сообщил федеральный оперативный штаб.

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 12 тыс. 175 фактов заражения коронавирусом нового типа, 83 из них — накануне. Отметим, что с 8 сентября в республике количество выявляемых случаев заражения коронавирусом не опускается ниже 80.

За прошедшие сутки в Дагестане выздоровели 67 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 10 тыс. 468 человек, или почти 86% заразившихся. Под наблюдением медиков в регионе остаются 1 тыс. 179 инфицированных.