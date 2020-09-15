Орел, , 11:50 — REGNUM 51 новый носитель коронавируса выявлен за минувшие сутки в Орловской области, данные опубликованы федеральным оперативным штабом.

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Согласно данным сайта стопкоронавирус. рф, за сутки в регионе выписаны с выздоровлением после коронавируса 42 человека. В статистику смертности включен один новый летальный исход.

Всего в Орловской области с 224 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7774 человек, выписаны 6158 пациентов, скончались 116 человек.