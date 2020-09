Пекин, , 11:50 — REGNUM Разработчики из китайской студии miHoYo представили трёх новых героинь для экшен-игры Genshin Impact. Об этом 14 сентября сообщил портал Shazoo.

Новыми героинями проекта стали Кэ Цин, Мона и Ци ци. Разработчики также выпустили трейлеры с демонстрацией их умений.

Напомним, Genshin Impact — это находящаяся в разработке видеоигра, которую сравнивают с The Legend of Zelda: Breath of the Wild по визуальному стилю. Её релиз ожидается 28 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мила Йовович и Пол У. С. Андерсон выступят на Comic Con Russia 2020

Читайте развитие сюжета: Для перевозки игровых консолей PlayStation 5 подготовили 60 авиарейсов